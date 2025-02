Lettera43.it - La decisione di papa Francesco: Salvo D’Acquisto sarà beato

Leggi su Lettera43.it

verso la beatificazione. Lo ha deciso, che dall’ospedale Gemelli di Roma, «nel corso dell’udienza concessa al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, e a monsignor Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali» della Santa Sede, ha autorizzato «l’offerta della vita del Servo di Dio, fedele laico, nato a Napoli il 15 ottobre 1920 e morto a Palidoro (Italia) il 23 settembre 1943». Lo rende noto la Sala stampa vaticana.Chi era, che si sacrificò per salvare 22 persone dalla fucilazioneCarabiniere-eroe della Seconda Guerra mondiale,era nato a Napoli il 15 ottobre 1920 e a 18 anni era entrato nell’Arma. A novembre del 1940, a seguito dell’entrata in guerra dell’Italia, fu inviato in Libia dove prestò servizio fino a settembre del 1942.