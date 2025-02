Biccy.it - La Cura Per Me cantata da Blanco, Giorgia: “Ho pianto”

Nonostante al Festival di Sanremo 2025 sia arrivata ingiustamente al sesto posto, LaPer Me adesso sta avendo il successo che merita ed è tra le canzoni più ascoltate sulle piattaforme di streaming e trasmesse dalle radio.domenica scorsa è stata ospite a Che Tempo Che Fa e ha parlato della collaborazione con, autore del suo pezzo: “Questa canzone ha la modernità, ma anche l’inciso classico. Il pezzo è stato scritto da. Ti rendi conto la sensibilità di un musicista così giovane? Ha messo insieme delle parole che io sento tantissimo, pur avendo più anni di lui e un’esperienza diversa dalla sua. Ci siamo confrontati sulla parte emotiva. Anche lui voleva che io la facessi mia in qualche modo, voleva sapere proprio la mia parte emotiva come si dipanava in questo testo.