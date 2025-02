Sport.quotidiano.net - La crisi della Maceratese: "Avanti con le nostre idee"

A Urbino laha conosciuto la seconda sconfitta in campionato dopo quella con la Sangiustese nel girone di andata. Due passi falsi differenti perché quello dell’altro ieri assomiglia molto di più a quello in Coppa Italia contro il Chiesanuova, gare accomunate da un atteggiamento sbagliato e dalla mancanza di quella determinazione e cattiveria indispensabili per ottenere qualsiasi obiettivo. Ci può anche stare che una squadra possa sbagliare partita, anche se adesso ogni errore ha un prezzo elevato diminuendo le partite e quindi le possibilità di recuperare. Servirà ora un lavoro intenso in settimana perché i giocatori possano ricaricarsi per essere protagonisti nel finale di stagione, a cominciare da domenica quando all’Helvia Recina - Pino Brizi sarà ospite il Fabriano Cerreto che con Mariotti in panchina sta trovando continuità.