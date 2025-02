Quotidiano.net - La Commissione europea accetta eccezioni sui Paesi d'origine sicuri nelle procedure d'asilo

Leggi su Quotidiano.net

"Laè disposta adre che la direttiva 2013/32 sulled'consenta agli Stati membri di designared'comeanche prevedendo delleper categorie di persone". Lo ha detto l'avvocato dell'esecutivo Ue Flavia Tomat durante l'udienza sul protocollo Italia-Albania alla Corte di giustizia Ue. Bruxelles dunque evidenzia che le norme "non impediscono di designare un Paese d'come sicuro quando la sicurezza non è garantita" nel suo complesso "per determinate categorie di persone", ha spiegato, precisando che questi gruppi devono comunque "essere ben identificabili".