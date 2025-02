Sport.quotidiano.net - La Comacchiese spreca, il Mesola ringrazia. Sorridono Casumaro e X Martiri, salvo il Masi

"Alla fine il risultato è giusto, c’è però il rammarico di aver preso gol nell’unica disattenzione concessa al. Soprattutto dispiace non aver sfruttato l’occasione del sorpasso sul". Così il direttore generale della, Alessandro Farinelli, commenta il pareggio dei lagunari a. Per effetto del pareggio ilresta in testa alla classifica, ma con un solo punto di vantaggio, tallonato dallae dalla matricola Valsetta Lagaro, fermata sullo 0-0 a Crespellano dal Petroniano nella sfida delle matricole. "Non si è riaperto il campionato in testa per la semplice ragione che era aperto anche prima – sostiene Oscar Cavallari, allenatore castellano – un punto in più o in meno in questa fase conta poco. A Cento meritavamo di più; se avessimo pareggiato mi sarei arrabbiato, figuriamoci perdere.