La ’Città verde’ premia viale Andrea Costa

Il Comune è tra i vincitori del premio ‘La città per ilper il progetto ‘Rigenerazione urbana per l’adattamento climatico:ed ex Scalo merci’. È toccato alla vicesindaca Elisa Spada, assessora all’Ambiente, ritirare il riconoscimento nei giorni scorsi durante la fiera Myplant&Garden a Milano. Il premio è promosso da ‘Il Verde editoriale’ in collaborazione con MyPlant & Garden, Touring club italiano, WeTree, Acer Natura e con il patrocinio di Mase, Ispra e Anci. "Il progetto ha permesso la depavimentazione del 60% delle superfici interessate e la realizzazione di un giardino della pioggia lineare lungo undi 600 metri, con l’intento di privilegiare la vistosità e la scalarità di fioriture nel tempo – si legge nelle motivazioni della giuria –. L’iniziativa è un ottimo esempio di drenaggio urbano sostenibile e di composizione paesaggistica".