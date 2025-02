La Chiesa Argentina di Roma tra le 13 chiese giubilari

Leggi su Funweek.it

Nel cuore del quartiere Trieste, in Piazza Buenos Aires, sorge un gioiello architettonico e spirituale: ladi Santa Maria Addolorata, conosciuta anche come. Ladiè tra le 13che accoglierà i pellegrini durante il Giubileo 2025.Lafu fondata nel 1910 per volere del sacerdote argentino Don José León Gallardo, e i lavori, su progetto di Giuseppe Astorri, furono affidati all’Ordine dei Padri Mercedari, concludendosi nel 1930. L’edificio, in stile neopaleocristiano, presenta una facciata dominata da un grande mosaico con l’Agnello di Dio e i simboli dei quattro evangelisti, mentre all’interno si sviluppa una pianta basilicale a tre navate, con matroneo e un organo a canne del 1920.L’abside ospita un maestoso mosaico di Giovanni Battista Conti raffigurante la Pietà, mentre l’unica cappella della navata destra custodisce l’immagine di Nostra Signora di Lujàn, patrona dell’, e le bandiere delle province argentine.