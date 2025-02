Lanazione.it - "La Carrara che vogliamo"

Sabato l’amministrazione comunale farà il bilancio della prima metà del suo mandato. L’appuntamento è per le 17 nella sala Marmoteca di Nausicaa in viale Galilei 133 a Marina di. Saranno presenti la sindaca Serena Arrighi, la vicesindaca Roberta Crudeli, e agli assessori allo Sport e Turismo Lara Benfatto, al bilancio Mario Lattanzi, alla Cultura Gea Dazzi, ai Progetti speciali Moreno Lorenzini, alle Partecipate Carlo Orlandi e ai Lavori pubblici Elena Guadagni. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione sui molti cantieri legati al Pnrr, come le scuole Buonarroti, Taliercio, il parco della Caravella e il villaggio San Luca, ma anche su quelli legati all’articolo 21 del marmo, tanto attesi dalla popolazione. Un momento di approfondimento e di confronto con gli elettori per parlare pubblicamente di cosa e stato fatto, e di cosa farà la giunta Arrighi entro la fine del suo mandato.