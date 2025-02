Ilrestodelcarlino.it - La capolista Rdf Sammartinese salva l’imbattibilità anche a Verona

Il pari esterno sulle corsie della Jollypermette all’RDFdi rimanere imbattuta al vertice del campionato di Serie A2. La gara, in terra veneta, termina sul 4-4 al termine di un tourbillon di emozioni: i padroni di casa vanno avanti 2-0 grazie ai successi nelle terne di Roberto Manghi, Gianpaolo Signorini e Giovanni Scicchitano su Maurizio Mussini, Davide Truzzi e Roberto Antonini, quest’ultimo sostituito da Riccardo Campanelli nella seconda sfida. Federico Patregnani, tuttavia, rimette subito le cose a posto piegando 8-5, 8-4 nell’individuale Niko Bassi, poi nelle coppie Mussini e Truzzi conquistano una vittoria e una sconfitta contro Manghi e Signorini (8-5, 5-8). L’esito del match viene quindi assegnato alla seconda sfida a coppie, main questo caso l’equilibrio rimane inalterato: Patregnani e Campanelli si aggiudicano la prima sfida con Bassi e Scicchitano per 8-3, per poi cedere la seconda 8-1.