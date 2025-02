Iodonna.it - La cantante, nata il 25 febbraio 1995, a Sanremo svela la fine di un amore con sensibilità e grinta

Francesca Michielin contiene la scintilla di luce in grado di fondere un’attitudine adulta a uno stupore infantile. Se nasci con Saturno congiunto al Sole in Pesci vieni al mondo già responsabile. L’ascendente Scorpione le regala unaprofondissima, capace di intercettare negli altri qualsiasi variazione di umore. Francesca Michielin a2025: «Ho scritto una canzone liberatoria» X Leggi anche ›2025, Francesca Michielin cade dalle scale dell’Ariston durante le prove Adesso, in gara al Festival di, racconta ladi uncon Fango in Paradiso.