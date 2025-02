Lanazione.it - La Camerata per Britten e Šostakovi?

Stasera alle 21 al Politeama il concerto delladiretta da Jonathan Webb, con la partecipazione del tenore Mark Milhofer (nella foto) e di Bon Goldscheider come solista al corno. In programma la Serenade per tenore, corno e orchestra d’archi op. 31 die la Sinfonia da camera op. 110a di?. E’ un concerto che celebra la potenza della musica come ponte tra epoche e legami umani, in un’epoca segnata da divisioni e conflitti come questa. Non è certo casuale la scelta di?: sono due giganti del Novecento che hanno saputo intrecciare un legame umano e artistico, fondato su una reciproca ammirazione, che ha superato le barriere della cortina di ferro. La Serenade diè anche il simbolo del profondo legame tra il tenore Mark Milhofer e la: l’artista ritorna a Prato dopo 23 anni, evocando ricordi di un concerto indimenticabile sotto la guida del compianto Bruno Bartoletti.