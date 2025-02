Lanotiziagiornale.it - La Camera salva Santanchè: respinta la mozione di sfiducia

L'Aula della Camera ha respinto la mozione di sfiducia individuale presentata dalle opposizioni nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Sui 341 deputati che hanno risposto alla chiama nominale, i voti contrari alla mozione sono stati 206, 134 i favorevoli, 1 astenuto. Nonostante il no alla mozione, restano in piedi le ipotesi delle dimissioni della ministra nei prossimi mesi, a cui ha aperto lei stessa durante il suo intervento in riferimento al processo sulla cassa Covid che si aprirà in primavera.