Agi.it - La Camera respinge la mozione di sfiducia contro Santanchè: "Mi difendo nel processo"

Leggi su Agi.it

AGI - La, senza sorprese,con 206 voti contrari e 134 a favore ladinei confronti della ministra Daniela, presentata da M5s, a cui si sono poi aggiunti Pd e Avs (hanno però votato si' anche Iv, Azione e Piu' Europa). La maggioranza compatta salvae fa muro a difesa della ministra, sottolineando con gli applausi alcuni passaggi dell'intervento della titolare del Turismo. Non era così scontato l'appoggio ufficiale di FdI, dopo l'incidente dell'intervista (poi ritrattata) in cuinon era stata certo 'tenera' con il partito. Ma pur rigettando le accuse delle opposizioni, i 'fratellisti' tengono a sottolineare in particolare le parole con cuinon esclude le dimissioni, legandole all'andamento delper frode aggravata nei confronti dell'Inps per la cassa integrazione Covid.