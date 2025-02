Linkiesta.it - La cacio e pepe perfetta esiste, lo dice la scienza

Sul profilo da dating app di ogni Italian stallion che si rispetti campeggia la frase: «Cucino la miglior carbonara del mondo». Poco importa che non si chiamino, puntualmente, il chimico e divulgatore scientifico Dario Bressanini, che nel 2008, dal suo blog “in cucina”, ci comunicava che, sì, se la cucina è chimica lo è pure la ricetta del piatto da rimorchio per eccellenza. E che, dunque, faremmo meglio a deporre le armi del “io faccio meglio di te”, limitandoci a seguire i fatti. La creminaè frutto di costanza e proporzioni, non genio e sregolatezza.Per questo motivo, un gruppo di ricercatori italiani dovrebbe avere una spintarella del tutto particolare nell’ecosistema degli incontri online. Nel senso che, il quattro gennaio 2025, hanno pubblicato un paper dal titolo “Phase behavior ofandsauce” (“Comportamento di fase della salsa”), ovvero ciò che si può osservare quando gli ingredienti della salsacambiano stadio e diventano, insieme, il condimento che sta tanto bene sui tonnarelli.