Ilfattoquotidiano.it - La Buenos Aires che prega per il “suo” Papa, dalla chiesa dove è cresciuto Bergoglio fino ai quartieri ai margini: “Non arrenderti”

nella Basilica di San José de Flores, nel quartiereJorge, ogni giorno si tengono messe per la guarigione del, ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Tra le persone che partecipano alle celebrazioni, in tanti lo ricordano quando frequentava la basilica. “ha un rapporto stretto con questa parrocchia. Come ha raccontato lui stesso, è qui che ha deciso di diventare sacerdote”, dice al Ilfattoquotidiano.it Marta, arrivata per “chiedere che il nostro pontefice si ristabilisca. Siamo preoccupati ma abbiamo anche fede”.Nella basilica sono molti gli elementi che ricordano la storia di. A pochi metri dall’ingresso, una targa commemorativa recita: “In questo confessionale, il 21 settembre 1953, Jorge Marioseguì la chiamata di Dio a diventare sacerdote”.