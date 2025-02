Leccotoday.it - La brioche non basta: dopo la donazione del sangue c'è il cinema gratuito

Leggi su Leccotoday.it

Continua la bella intesa tra Avis Galbiate e il Cineteatro C. Ferrari di Galbiate. Da tempo gli avisini galbiatesi hanno diritto a una riduzione del biglietto di ingresso per qualsiasi proiezione, ma da oggi potranno beneficiare anche di un ingressonel giorno in cui hanno effettuato la.