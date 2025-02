Anteprima24.it - La Bricobros Rari Nantes Arechi guarda avanti: testa alla sfida contro Acquachiara

Tempo di lettura: 2 minutiIncassata la battuta d’arresto di Palermo di sabato scorso, larivolge la sua attenzione al prossimo impegno di campionato,2ª di ritorno della regular season del girone sud del campionato maschile di A2 di pnuoto che vedrà il settebello del presidente Elena Gallo ospitare il 1° marzopiscina Vitale l’Ati 2000 in un match cruciale per riprendere la marcia in campionato.«Dobbiamo voltare subito pagina e concentrarci sulla prossima– ha dichiarato il tecnico Roberto Baviera – che sarà fondamentale per il nostro cammino. Sabato affrontiamo, una squadra che all’andata ci ha messo in difficoltà. Sarà una gara impegnativa, ma abbiamo il dovere di scendere in acqua con determinazione e con la giusta mentalità per riscattare questa sconfitta e tornare a fare punti dal nostro pubblico».