Ilfattoquotidiano.it - La break dance pronta a conquistare Firenze con le finali italiane di Red Bull BC One: il vincitore volerà a Tokyo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

si prepara a un intenso fine settimana all’insegna dellae della cultura Hip Hop. Il 26 e 27 aprile la Stazione Leopolda accoglierà una serie di eventi dedicati aling. L’apice sarà il RedBC One Cypher Italy, la finale nazionale della competizione diing più prestigiosa al mondo e che vedrà scontrarsi in battle 1vs1 i 16 migliori b-boy e le 8 più forti b-girl della scena italiana. I vincitori della competizione diconquisteranno la possibilità di partecipare alla RedBC One World Final, che quest’anno si terrà a, in Giappone, il prossimo 9 novembre.Gli altri eventi in programma daranno al pubblico l’opportunità di immergersi nella cultura Hip Hop in tutte le sue sfaccettature. Ci saranno numerose attività, sfide e spettacoli: un’occasione per respirare l’autenticità di questa cultura dinamica e in continua evoluzione.