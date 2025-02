Ilgiorno.it - L’ ingiustizia di mandare i giovani in guerra

L’adolescenza perduta, i ragazzi davanti alle atrocità dellaignari del pericolo a cui stanno andando incontro. Come riportato da un quotidiano il 13 novembre scorso, nel mondo, sebbene sia difficile stabilire il numero di guerre attive, sembrerebbe siano in corso il maggior numero di conflitti dalla fine della Secondamondiale ad oggi, coinvolgendo oltre 400 milioni di bambini. A questi ragazzi è stata tolta la serenità e ora vivono con il terrore e l’angoscia di uscire di casa. Questo trauma se lo porteranno fino alla fine dei loro giorni e gli darà motivo per odiare qualcuno o qualcosa provocando altre diatribe. Alle diverse atrocità si aggiunge anche l’di vedere coinvolti i cosiddetti "bambini soldato",non ancora maggiorenni che vengono reclutati contro ogni sorta di legge e di pensiero etico, usati per adempiere a varie funzioni (agire da spie, da messaggeri o persino imbracciare le armi).