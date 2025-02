Juventusnews24.com - Koopmeiners sempre in campo, svelati i due motivi: ecco perchè Thiago Motta continua a dargli fiducia

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24ini duea dareal centrocampista arrivato dall’AtalantaInteresante l’approfondimento proposto questa mattina da Tuttosport per quanto riguarda Teunche, nonostante non stia disputando una grandissima stagione difficilmente viene tolto dai titolari della Juventus.Secondo il quotidiano sarebbero due ialla base di questa scelta:innanzitutto lo ritiene un giocatore unico in rosa per le sue qualità, inoltre l’ex Atalanta è un elemento fondamentale per dare equilibrio alla sua squadra.Leggi su Juventusnews24.com