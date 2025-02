.com - Kings League Italia – Il diario della terza giornata

Leggi su .com

Gol spettacolari, partite combattute fino all’ultimo secondo e colpi di scena continui: laha continuato a regalare spettacolo. Lunedì 24 febbraio, nella Fonzies Arena ancora una volta sold out, le squadre hanno dato vita a unamemorabile, con nuove Wild Cards come Radja Nainggolan, Luca Siligardi e Simone Lo Faso pronte a lasciare il segno.Presente tra gli ospiti anche Marco Masini, che ha seguito da vicino la prova dei Boomers di Fedez, protagonista assoluto di un match incredibile.Indiceresocontoe cronacaPunchers FC – Zebras FC 4-8Alpak FC – Boomers 4-6Circus FC – Black Lotus FC 4-2FC Zeta – TRM FC 3-4Underdogs FC – Stallions 1-2Gear 7 FC – FC Caesar 4-2La Classifica dopo il terzo MatchdayCosa ci aspetta nella quartadiresocontoTra i momenti salienti:Rimonta epica delle Zebras sui PunchersBoomers in trionfo con Fedez decisivoCaputo segna un gol doppio a tempo scadutoBertocchi trascina ancora i CircusStallions vincenti di misura sugli UnderdogsGear 7 piegano i Caesar, ancora a zero puntiEcco il resoconto completo delle partite.