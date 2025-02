Inter-news.it - Kimmich, l’Inter si iscrive alla corsa. La novità dalla Spagna!

Joshuapotrebbe lasciare il Bayern Monaco in estate a parametro zero: il calciatore tedesco, tra i migliori nel suo ruolo, sarebbe nel mirino del.IL PUNTO – Joshuarappresenta uno dei calciatori più interessanti tra quelli che dovrebbero liberarsi a parametro zero in estate:, dato il suo valore, non appare indifferente a questo. Come riportato da fichajes.net, infatti, i nerazzurri hanno l’intenzione di imbastire una trattativa concreta con il suo entourage per ingaggiarlo in estate. A testimonianza di quanto i meneghini vedano con interesse il suo profilo,squadra scudettata viene attribuito lo status di “favorita” per l’acquisto del classe 1994 nella sessione estiva di mercato. Che ciò avvenga, non sarà comunque un esito scontato.ci pensa seriamente.