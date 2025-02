Quotidiano.net - Kiev: Visori esplosivi sabotano droni russi in un'operazione di intelligence

Un'azione da spy-story per "bruciare gli occhi del nemico", ispirata alladei cercapersonedel Mossad che ha ucciso o mutilato migliaia di miliziani Hezbollah e civili in Libano: l'militare diha inseritoin un lotto dida pilota didestinati all'uso da parte deisui campi di battaglia in Ucraina. A riferirlo sono gli stessi 007 ucraini citati dai media internazionali, tra cui Financial Times e New York Post, sostenendo che l'ha provocato "decine di feriti" ed è ancora in corso. "Oggi gli orrori della guerra stanno letteralmente accadendo davanti agli occhi dei piloti dinemici", ha affermato il Gur ucraino. "Questa è una meritata punizione per i crimini di guerra che gli occupanticommettono contro l'Ucraina ogni giorno".