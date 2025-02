Lanazione.it - Kfc arriva ad Arezzo: è il quinto ristorante Toscano

, 25 febbraio 2025 – C’è un nuovo indirizzo da aggiungere ai preferiti per i fan di KFC in Toscana. Dopo Firenze, Livorno, Siena e Prato, il brand leader del pollo fritto nel mondo sbarca ad. Il nuovo, ilin Toscana, apre i battenti oggi all’interno del centro commercialedi viale Giovanni Amendola, il più grande e frequentato del territorio, a soli tre chilometri dal centro cittadino. Per KFC si tratta di un’apertura strategica nella regione, la prima della provincia aretina, in un locale di grandi dimensioni con ampio dehors e ingresso indipendente. Il logo del Colonnello Sanderscosì a conquistare la sua insegna numero 117 in Italia, a dieci anni dal suo arrivo nel Paese e a poche settimane dall’avvio della bella stagione, che ogni anno richiama nell’entroterraturisti da tutto il mondo.