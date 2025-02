Lanazione.it - Keybox, viaggio a Firenze dove è partita la rimozione: 1 proprietario su 3 è fuori regola

, 25 febbraio 2025 - Via alladelle prime- le cassette per le chiavi dei cosiddetti affitti brevi - dalle facciate dei palazzi nel centro storico di, in base al nuovomento di polizia urbana approvato dal Comune. La sindaca Sara Funaro e l'assessore al turismo Jacopo Vicini, insieme al presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli, hanno accompagnato gli uomini della polizia municipale nel primo giro di rimozioni, iniziando da via dè Cimatori e via Lambertesca. Delle circa 400censite in area Unesco nelle scorse settimane ne è rimasto ancora un terzo. "L'attenzione dell'amministrazione sarà massima nel rimuovere e continuare a controllare", ha detto Funaro, secondo cui "questa è una prima azione delle tante che vogliamo mettere in campo permentare le varie azioni che devono essere messe in campo sugli affitti brevi, e per dare risposte di decoro".