Kennedy morto l’agente che stava con lui quando è stato assassinato

Clint Hill,del Secret Service che viaggiava sulla limousine di John F.durante l’attentato di Dallas, èall’età di 93 anni. La notizia è stata riportata da Cbs News.Leggi anche: Usa, RobertJr. giura come nuovo Segretario alla Salute: “Trasparenza radicale”Hill è noto per la drammatica immagine che lo ritrae mentre si lancia sul retro dell’auto presidenziale nel disperato tentativo di proteggere il presidente, già colpito a morte il 22 novembre 1963.non si riprese mai da quel giorno e per anni si addossò la colpa di non essere riuscito a salvare. Questo senso di colpa lo portò a lasciare il Secret Service. “Se avessi reagito un po’ più velocemente, forse avrei potuto. Vivrò con questo pensiero fino alla morte”, dichiarò in lacrime in un’intervista alla Cbs nel 1975.