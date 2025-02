Nerdpool.it - Kathleen Kennedy lascia la guida di Lucasfilm: la fine di un’era per Star Wars

, presidente didal 2012, è pronta are il suo incarico entro ladell’anno. La produttrice, scelta direttamente da George Lucas perre il franchise dopo l’acquisizione da parte di Disney, ha avuto un ruolo chiave nella gestione della saga di, affrontando sia grandi successi che aspre critiche.Secondo il giornalista Matthew Belloni di Puck News,avrebbe già informato Disney e i suoi collaboratori della decisione, che in realtà avrebbe dovuto concretizzarsi già lo scorso anno. Tuttavia, avrebbe scelto di ree ancora per qualche tempo per concludere alcuni progetti. Variety ha confermato la notizia, riferendo che il contratto disi concluderà alladel 2024, anche se alcune fonti vicine alla produttrice hanno definito queste voci come “speculazioni infondate”.