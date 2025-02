Thesocialpost.it - Kata scomparsa, interrogati di nuovo zii e mamma: pm di Firenze pronti a chiedere proroga indagini

La Procura diè pronta are lesulladi, la bambina svanita nel nulla il 10 giugno 2023 dall’ex hotel Astor, occupato da numerose famiglie. Nei giorni scorsi l’inchiesta ha subito una nuova accelerazione con l’interrogatorio a sorpresa di diversi parenti della piccola, tra cui la madre e gli zii.Leggi anche: Il padre dileya torna in carcere: perché lo hanno arrestatoe zii della bambinaLa scorsa settimana i pm hanno convocato separatamente alcuni dei principali testimoni del caso, tra cui Abel Argenis Alvarez Vasquez, zio materno dicoinvolto anche nel cosiddetto “racket delle stanze”, e Marlon Chicclo, zio paterno. Presenti anche la madre della bambina, Katherine, e la compagna di Abel.Un passo inaspettato da parte degli inquirenti, considerando che nei mesi precedenti non c’erano state svolte significative nonostante le perquisizioni, i test del DNA e l’analisi dettagliata delle telecamere di sorveglianza della zona.