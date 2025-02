Ilfattoquotidiano.it - Karla Sofía Gascón sarà presente alla cerimonia degli Oscar, l’annuncio dopo le polemiche: “Non so bene come mi sento, ma sono grata di essere tornata”

. La protagonista trans di Emilia Perez, candidatamiglior attrice, finita nella bufera per una serie di tweet razzisti anti-islamici e anti-cinesi,comunque seduta in platea nella serata di premiazione. La conferma arriva da Rolling Stone Usa che ha anche puntualizzato che gli studios, quindi presumiamo Netflix, ne copriranno le spese contrariamente a quanto affermato circa un mese fa quando scoppiò lo scandalo social sulla Gascon. “Non somi, madi”, ha spiegato l’attrice spagnola ad THR.“a tutti coloro che hanno creduto in me, a Netflix,società di produzione e ai miei colleghi. Possiamo chiudere questo bellissimo e difficile percorso iniziato tre anni fa”.è la prima donna transgender dichiarata anominatamigliore attrice agli