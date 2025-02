Metropolitanmagazine.it - Karl Urban condivide la prima foto dal set della quinta stagione di The Boys

ha condiviso una nuovadal setdi The, celebrando il suo ritorno nei panni di Billy Butcher per la serie. L’attore ha pubblicato un selfie su Instagram che lo mostra all’interno di quella che sembra un’auto d’epoca, con la classica barba di Billy. “Oi. sono in arrivo”, ha scrittonella didascalia, utilizzando la frase distintiva del suo personaggio. Lo sguardo dietro le quinte arriva mentre continua la produzione dell’ultimadi The, le cui riprese sono iniziate a novembre 2024. La serie si concluderà con la, una decisione che lo showrunner Eric Kripke ha detto essere sempre stata partesua visione per lo show.Dopo lo sconvolgente finalequartache ha visto Homelander (Antony Starr) prendere effettivamente il controllo dell’America, Butcher deve affrontare la sua sfida più disperata.