K-Way celebra i suoi 60 anni con una mostra aperta al pubblico a Milano

Sono passati sessant’da quando in una giornata uggiosa da un tavolino del Café de la Paix di Parigi un signore – un certo Monsieur Léon-Claude Duhamel, all’epoca sconosciuto ai più – se ne stava seduto a sorseggiare il suo caffè, intento a osservare i passanti colti da un improvviso acquazzone, quando ebbe un’intuizione. E iniziò a scarabocchiare sul suo taccuino un’idea – rivelatasi presto geniale – che avrebbe cambiato per sempre il nostro modo di affrontare la pioggia.Una storica campagna di K-WayUna storica campagna di K-Way@courtesy of the brandEra nato il K-Way, un capo pratico e funzionale, di fatto una giacca leggerissima, impermeabile, con cappuccio, ripiegabile su se stessa, facile da portarsi dietro. Una piccola grande rivoluzione riconosciuta in tutto il mondo, che ha finito per diventare sinonimo stesso di giacca a vento.