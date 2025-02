Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Empoli: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2024/2025. Per i bianconeri la strada verso la semifinale dovrebbe essere in discesa visto che i toscani devono pensare al campionato dove stanno rischiando seriamente la retrocessione.vssi giocherà mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 21 presso l’Allianz Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la cocente eliminazione dai playoff di Champions League, I bianconeri hanno rialzato la testa vincendo di misura a Cagliari, issandosi cosi al quarto posto in solitudine. La squadra di Motta vuole però alzare l’unico trofeo a disposizione in questa stagione, per quello che sarebbe il 16esimo sigillo della sua storia.I toscani si sono guadagnati questa sfida eliminando a sorpresa gli ottavi la Fiorentina, ed ora cercano di entrare nella storia raggiungendo le semifinali.