Juventus, le condizioni di Savona, Cambiaso e Douglas Luiz

(Adnkronos) – L’infermeria dellatorna a farsi affollata. Lo stop di Veiga era stato il presagio di un qualcosa che sta tornando a girare nel verso sbagliato per Thiago Motta e i suoi. E domenica scorsa a Cagliari, infatti, le batoste sono arrivate puntuali:sarà out per un paio di settimane, dopo che gli esami strumentali hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale della coscia destra. Da valutare anche ledi: l’ex Genoa e Bologna è uscito anzitempo nella sfida di Cagliari a causa di un sovraccarico muscolare in zona pubica e rimane a rischio contro il Verona nel prossimo turno di campionato. Se la difesa piange, di certo il centrocampo non ride:si è fermato nuovamente, venuto fuori acciaccato dopo scarsi 20 minuti in campo contro i sardi; infatti il problema muscolare al flessore potrebbe tenerlo fermo ai box sino alla prossima sosta delle Nazionali.