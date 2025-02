Juventusnews24.com - Juventus, il quarto posto dà fiducia: così i bianconeri sono tra i favoriti per la qualificazione in Champions League. Le quote

di RedazioneNews24, ildàaiin vista della lotta: tutte lee i dettagliLe ultime quattro vittorie consecutive della Juve stanno avendo un impatto significativo anche sulleper laalla prossima. Itra le prime quattro di Serie Aquotati a 1,50, in calo rispetto all’1,65 della scorsa settimana.Rallentano le inseguitrici: la Lazio è quotata 3,15, il Milan, sconfitto a Torino, vede la sua quota salire a 4,50. Crisi anche per la Fiorentina che perde anche contro il Verona: la quota dei viola per untra le prime quattro è 12.Leggi sunews24.com