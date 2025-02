Juventusnews24.com - Juventus, i tifosi di Los Angeles e l’aiuto durante l’emergenza incendi. L’iniziativa degli Official Fan Club – GALLERY

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Fandi Losraccontata dalGliFandi Losnel. Ilbianconero ha raccontato le iniziative deiattraverso una nota ufficiale.LADELFANJUVE DI LOSCOMUNICATO – «Sono passate poche settimane da un evento che, nella sua imponenza e nel suo impatto (non solo) visivo ha impressionato tutto il mondo. Parliamoche, a inizio 2025, hanno devastato intere aree di Los, in California, causando numerose vittime, centinaia di migliaia di evacuazioni forzate dalle proprie case, ma anche la distruzione di oltre 10 mila edifici e danni quantificabili in oltre 250 miliardi di dollari.