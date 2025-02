Today.it - Juventus, Douglas Luiz di cristallo: nuovo infortunio, a giugno l'addio

Leggi su Today.it

Ancora uno stop per. Il centrocampista della, subentrato al 16' della ripresa al posto di Koopmeiners, aveva chiesto il cambio dopo venti minuti dal suo ingresso in campo nel match di Cagliari (vinto dalla Vecchia Signora per 1-0 grazie al gol di Vlahovic) per un fastidio.