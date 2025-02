Juventusnews24.com - Juventus a segno da 13 partite in Serie A: ecco quante ne mancano per battere un nuovo record

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24da 13inA: tutti i dati e la statistica sui bianconeri in questo campionatoTanti segnali positivi dalla Juve dopo la vittoria contro il Cagliari. Tra questi il gol che è arrivato da ben 13consecutive inA: una striscia quasi lunga come quella dell’anno scorso.STATISTICA – «Laha segnato in ciascuna delle ultime 13disputate inA, striscia di match con almeno una rete all’attivo più lunga nella competizione dalle 15 inanellate tra l’ottobre 2023 e il gennaio 2024».Leggi sunews24.com