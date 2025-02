Serieanews.com - Juve, Thiago Motta rivoluziona la squadra: trovata la formula giusta, ora tocca a loro

Lantus ha appena vinto contro il Cagliari, grazie a un gol di Vlahovic che ha portato laal quarto posto in classifica, ora da sola, con l'obiettivo della Champions League sempre più vicino.Un successo che significa molto: non solo per i tre punti, ma anche perché segna un punto di svolta per la, che sembra finalmente aver trovato un equilibrio. Conalla guida, laha intrapreso una strada che potrebbe portarla a riscrivere il finale di stagione, e adesso il lavoro più difficile comincia proprio per lui.Vlahovic e Kolo Muani: una coppia da sogno?Il gol di Vlahovic contro il Cagliari non è solo un altro numeretto nelle statistiche del serbo: è un segnale che la sua mentalità è cambiata, più matura, più serena.