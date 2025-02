Sport.quotidiano.net - Juve, si apre la pista Zhegrova: niente rinnovo con il Lille. In estate c’è l’occasione

Torino, 25 febbraio 2025 – Una possibilità per Edon? Forse sì. Cristiano Giuntoli da tempo segue il talento dele lo scenario si fa interessante perché il giocatore stesso ha annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026. Mezza Europa si sta mobilitando e c’è anche la. Non sarà facile battere l’ampia concorrenza ma un tentativo i bianconeri lo faranno. Attenzione anche a Douglas Luiz, che a fine stagione potrebbe tornare in Premiere League, mentre per Kolo Muani ci sarebbe l’intenzione di inserire Vlahovic nella trattativa. I grandi movimenti di Giuntoli.: “Non” Edonsial mercato. Non è una supposizione ma una dichiarazione del giocatore stesso, che ha annunciato l’intenzione di non rinnovare il contratto con il. Attualmente fermo per un problema inguinale,ha il contratto in scadenza nel 2026 e dunque il club francese sarà costretto a cederlo inper evitare un parametro zero l’anno successivo.