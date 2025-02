Juve riecco Osimhen | pagano la clausola

Leggi su Sportface.it

Victorsi prepara ad essere il grande protagonista dell’estate 2025. Il bomber nigeriano, al momento in prestito al Galatasaray ma di proprietà ancora del Napoli, con ogni probabilità tornerà sotto il Vesuvio per negoziare nuovamente il suo cartellino. Il grande protagonista dello Scudetto conquistato nel 2023 dagli Azzurri agli ordini di Luciano Spalletti ha chiuso la sua avventura partenopea nel modo peggiore possibile. In silenzio, quasi scappando,non ha avuto quel tributo che probabilmente un eroe del suo calibro avrebbe meritato, ma per colpe non solo della società. Lo stesso calciatore, infatti, non ha fatto granché per salutare i tifosi, motivo per cui il rapporto tra le parti si è increspato.Al termine della sua avventura in Turchia il nigeriano tornerà a Napoli e saranno Aurelio De Laurentiis e l’intera dirigenza azzurra a decidere del suo futuro.