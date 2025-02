Juventusnews24.com - Juve Primavera, si infiamma la lotta per i playoff! 10 partite per trovare continuità e centrare l’obiettivo: l’analisi del percorso dei bianconeri

di Nicolò Corradino, silaper i: tutti i dettagli suldeiin vista dei prossimi matchUna sconfitta immeritata per lanell’ultima giornata di campionato contro la Roma. I ragazzi di Magnanelli sono usciti sconfitti per 2-1 con un gol subito nel recupero dopo aver giocato per 3/4 della partita con un uomo in meno. Ihanno pagato la mancanza diall’interno dei 90?, aspetto che è mancato, in generale, nei risultati di questa stagione.Troppe montagne russe e una costanza che è stata difficile da raggiungere soprattutto dopo le perdite importanti dei due classe 2005 Di Biase e Florea finalizzate a un ringiovanimento della rosa. Alcuni cambiamenti che hanno portato tanti classe 2007 a mettersi in mostra (su tutti Merola) e dare maggiore minutaggio a ragazzi non lo stavano trovando con lantus Next Gen come Turco, Savio e Amaradio.