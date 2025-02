Juventusnews24.com - Juve Empoli, Thiago Motta insegue la semifinale di Coppa Italia: le prime idee di formazione

di RedazionentusNews24ladi: lediin vista della sfida in programma domani sera a TorinoDomani sera lantus tornerà in campo a tre giorni di distanza dalla vittoria contro il Cagliari per ospitare l’nella sfida valevole per i quarti di finale diprepara qualche cambio.Come riportato dalla Gazzetta dello Sport dopo due panchine consecutive tornerà titolare Thuram, accanto a lui uno tra Koopmeiners e Locatelli. In difesa le scelte sono praticamente obbligate (giocheranno ancora Gatti e Kelly), mentre il dubbio centravanti verrà risolto soltanto in extremis.Leggi suntusnews24.com