Juventusnews24.com - Juve Empoli streaming live e diretta TV: dove vedere il match dei quarti di finale di Coppa Italia

di RedazionentusNews24TV:vederla, i bianconeri ospitano la formazione toscana inLasi appresta a tornare in campo domani sera nelvalido per ididicontro l’. Il fischio d’inizio del, in programma all‘Allianz Stadium, è fissato per le ore 21:00.La partita sarà visibile dai tifosi bianconeri e da tutti gli appassionati in chiaro su Canale 5 e insull’app Mediaset Infinity.ntusnews24 vi fornirà, come di consueto, latestuale del.Leggi suntusnews24.com