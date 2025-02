Juventusnews24.com - Juve Empoli, spicca un precedente tra bianconeri e azzurri in Coppa Italia. Fu una partita pazza: ecco cosa successe

di RedazionentusNews24non sarà un unicum in: iricordano unspettacolare sul proprio sito ufficialeDomani, mercoledì, 26 febbraio 2025 va di scena, quarto di finale diin gara secca. Quella di domani, però, non sarà una prima volta tra ie glinella predetta competizione. La società rievoca un pazzorisalente al 2008 attraverso questa nota.NOTA – «L’unica occasione in cuintus edsi sono affrontate inrisale al 2007/08, quando negli ottavi di finale isi imposero con il punteggio complessivo di 6-5 (2-1 per i toscani all’andata e 5-3 a favore della Vecchia Signora al ritorno). Dunque, l’unicagiocata a Torino inebbe luogo il 15 gennaio 2008, allo Stadio Olimpico di Torino.