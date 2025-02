Juventusnews24.com - Juve Empoli, Perin o Di Gregorio? Scelta fatta per il match di Coppa Italia: tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24o Diper ildiin vista della sfida diper quanto riguarda il portiere di, sfida valida per i quarti di finale di. Come negli altridi questa competizione dovrebbe giocare Mattiache ha sempre sfornato ottime prestazioni. Panchina per Diche è sempre stato impiegato negli ultimidie Champions League.Davanti adovrebbe giocare Kelly, Gatti, Weah e Cambiaso per completare il reparto difensivo.Leggi suntusnews24.com