Juventusnews24.com - Juve Empoli, occhio a quel precedente! Gli azzurri riuscirono nell’impresa di fare questo. Ecco di cosa si tratta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, non solo statistiche positive: per i bianconeri c’è anche unassolutamente negativo che non va ripetutoDomani, in occasione didi Coppa Italia, i bianconeri dovranno evitare di ripetere unche li ha visti protagonisti in negativo.disinella fattispecie.AL DATO – «L’è una delle quattro squadre italiane con Inter (due volte), Napoli e Sassuolo in grado ad essere riuscita a realizzare almeno quattro reti in una singola gara contro lantus tra tutte le competizioni nel corso delle ultime cinque stagioni (dal 2020/21): la squadra toscana ci è riuscita nel successo casalingo per 4-1 del 22 maggio 2023 in Serie A.»Leggi suntusnews24.com