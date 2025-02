Oasport.it - Jorge Martin salta il GP di Thailandia: l’Aprilia ha scelto il sostituto

Comincia in salita la nuova avventura dicon Aprilia dopo aver conquistato nel 2024 il suo primo titolo in MotoGP con la Ducati del team Pramac. Il campione del mondo in carica sarà costretto infatti are per infortunio l’imminente Gran Premio della, previsto questo weekend (28 febbraio-2 marzo) a Buriram e valevole come tappa inaugurale della stagione 2025.ator, che aveva già dovuto rinunciare a quasi tutta la pre-season a causa della brutta caduta del primo giorno di test in Malesia (con conseguente intervento chirurgico alla mano destra per una frattura della testa del 5° metacarpo), si è purtroppo fatto nuovamente male ieri durante un allenamento ad Andorra con la moto da supermotard e dovrà sottoporsi ad una seconda operazione in meno di venti giorni.