Jolly Berrettini | la magia del numero 6

Tennis, 6 è il nuovoperfetto: dobbiamo molto a Matteo, perché senza di lui niente di tutto ciò sarebbe stato possibile.Fino a che non avrà inizio il torneo di Montecarlo, Jannik Sinner potrà dormire su sette cuscini. Nessuno, conti alla mano, potrà superarlo eventualmente prima di allora, avendo lui accumulato, nell’ultimo anno, talmente tanti di quei punti da aver messo un oceano tra sé e il secondo classificato, ossia Alexander Zverev.: ladel6 (AnsaFoto) – Ilveggente.itResterà matematicamente il1 del mondo fino ad allora, sebbene la squalifica relativamente alla quale si è accordato con la Wada gli impedisca di giocare per i prossimi tre mesi. E mentre il campione azzurro “sconta” la “pena” che gli è stata comminata per non aver vigilato a dovere su alcuni ex membri del suo team, a causa della cui negligenza si è poi ritrovato positivo al Clostebol, i suoi connazionali continuano, lungo la rotta da lui tracciata, ad inorgoglire i tifosi del Bel Paese.