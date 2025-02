Nerdpool.it - John Lithgow conferma il ruolo di Silente in Harry Potter della HBO: “Questo definirà l’ultimo capitolo della mia vita”

Leggi su Nerdpool.it

che interpreterà Albusnella serie televisiva di. Dopo il successo degli otto filmserie fantasyWarner Bros, l’amata serie di libri di J. K. Rowling è ora pronta a passare al piccolo schermo in una nuova serie su Max. Francesca Gardiner sarà la showrunnerserie televisiva di, ma chi sarà il protagonistaserie è rimasto un mistero. La scorsa settimana è stato riferito chepotrebbe essere vicino a un accordo per interpretare, unprecedentemente interpretato dagli attori scomparsi Michael Gambon e Richard Harris.In un’intervista rilasciata oggi a ScreenRant per promuovere il suo nuovo progetto, The Rule of Jenny Penn,ufficialmente di essere stato scritturato per ildel preside di Hogwarts nella serie televisiva di Max dedicata a