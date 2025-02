Nerdpool.it - John Lithgow conferma il ruolo di Silente in Harry Potter della HBO: “Questo definirà l’ultimo capitolo della mia vita” [Esclusivo].

che interpreterà Albusnella serie televisiva di. Dopo il successo degli otto filmserie fantasyWarner Bros, l’amata serie di libri di J. K. Rowling è ora pronta a passare al piccolo schermo in una nuova serie su Max. Francesca Gardiner sarà la showrunnerserie televisiva di, ma chi sarà il protagonistaserie è rimasto un mistero. La scorsa settimana è stato riferito chepotrebbe essere vicino a un accordo per interpretare, unprecedentemente interpretato dagli attori scomparsi Michael Gambon e Richard Harris.In un’intervista rilasciata oggi a ScreenRant per promuovere il suo nuovo progetto, The Rule of Jenny Penn,ufficialmente di essere stato scritturato per ildel preside di Hogwarts nella serie televisiva di Max dedicata a